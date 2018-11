Cristian Castro revela por qué no visita a su padre enfermo

Cristian Castro habló acerca de el por qué no visita con frecuencia a su padre Manuel ‘El loco’ Valdés, quien ya tiene tiempo hospitalizado por complicaciones de salud.

El cantante comentó a ‘Ventaneando’: “Básicamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí, muy cerca de la familia de mi papá, cuando realmente no crecí tan cerca de él, claro, soy su amigo y me acerqué a él para conocerlo, para platicar, para ser su amigo, pero no siento mucha cercanía con él, eso es verdad. No es culpa mía ni de él, no siento una cercanía porque no crecí con él y ahora lo veo como un amigo, como un conocido que me cae muy bien”.

Cristian fue sincero y en realidad expresó lo que realmente siente en su corazón: “Yo lo frecuento cuando tengo tiempo, cuando puedo, él es una persona importante para mi mamá, para mí, para mi vida, su imagen es importante, pero no siento mucha cercanía porque realmente no tuvimos una relación padre e hijo”.

Sin embargo Cristian siente mucho respeto y admiración por su papá, pero confiesa que no podría llorar por él: “Lo admiro, lo quiero, le agradezco, pero no tengo esa cercanía para derramar una lágrima, porque probablemente no lo voy a lograr”.