CIUDAD DE MÉXICO (Agencia México).- Luego de que Victoria Ruffo manifestara su descontento con Eugenio Derbez por no apoyar la carrera artística de José Eduardo Derbez, hijo que tienen en común, el actor aprovechó la oportunidad para dar su versión al respecto.

Al ser cuestionado por la prensa sobre las declaraciones de Ruffo, Eugenio expresó: “Pues como no me dejó verlo por eso lo dice, pero ahora que ya me deja verlo, ahora que él (José Eduardo) ya se deja solito ver, ya estamos más en contacto y ya lo estoy apoyando un poquito más, y de hecho hay varias cosas que quiero hacer con él”.

Acto seguido, agregó: “Ëstoy apoyando a cada uno (de mis hijos) individualmente en diferentes cosas en su carrera, a Vadhir en la música y a José Eduardo lo estoy empujando mucho a que haga stand up, porque yo estoy seguro que tiene muchísima vena cómica”.

Por otra parte, en el momento que le recordaron que la actriz no está muy de acuerdo cuando le dicen que su primogénito es idéntico a él, Eugenio replicó con una gran sonrisa: “Ella nunca está de acuerdo en nada, por eso la llamo “la fiera”.

De esta manera, Derbez destacó que a pesar de lo que pueda comentar su Victoria, él siempre estará dispuesto a dar su respaldo y apoyo a José Eduardo, quien esta celebrando su cumpleaños número 27.