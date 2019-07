Cuando ya no le sirves a Thalía no te hace caso: Pepillo Origel

El conductor de espectáculos fue de invitado a ‘Miembros al aire’.

Pepillo Origel explicó que hay un distanciamiento entre él y Thalía y comentó que ella se aleja «cuando ya no le sirves».

Durante el programa de Miembros al aire, Juan José Origel indicó que Thalía era muy amable con la prensa cuando estaba viva su mamá, pero que eso cambió tras su matrimonio con Tommy Mottola y el deceso de doña Yolanda Miranda Mange.

“Thalía es una persona (…) la verdad me cae muy bien y todo eso, pero cuando ya no le sirves no te hace caso”, dijo Pepillo.

Asimismo, comentó que ella “era muy mona” cuando estaba su mamá, y que incluso él tenía una relación tan buena con ella que le hacía sus fiestas de cumpleaños, asistió a su boda y contó con ella en el estreno de su programa Derecho de admisión, pues paseó con ella en Nueva York.

“Antes nos llevabámos muy bien, pero yo siento que la que la llevaba y la traía y hacía que fuera muy mona con la gente era la mamá (…) se muere la mamá y como que (Thalía) no sabe ni le importa (…) Yo le hacía sus fiestas de cumpleaños a Thalía (…) incluso cuando estrené Derecho de admisión ella fue la madrina (…)», aseguró.