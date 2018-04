Cynthia Urías le dice “mentirosa” a Atala Sarmiento

miércoles, 11 de abril de 2018

Cynthia Urías asegura que ella no es una mentirosa, ya que Atala sigue desmintiendo que visitó Televisa cuando todavía estaba trabajando en “Ventaneando”.

Atala dijo: “Nunca en mi vida la he visto personalmente, qué motivos tendría para decir lo que dijo, yo lo desconozco, no importa, no pasa nada, yo no me engancho con esas cosas. Es mentira lo del saquito rojo, no sé por qué la insistencia, hay muchos rumores al respecto”, dijo en el programa de Javier Poza.

La conductora de “Cuéntamelo Ya!” respondió molesta a través de Twitter: “Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí. Qué manera de sostener una mentira y mandar a sus pseudo fans a atacar. Yo al verla en Televisa pensé que ya era parte de la empresa, nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y todos los demás somos los malos.

La sinaloense agregó: “Hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre, y lo más importante, aceptar las consecuencias de nuestros actos, yo acepto la mía, nunca debí haber confirmado que la vi, total ¿a mí qué? Pero mentirosa No soy. FIN”.