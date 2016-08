Daniel Arenas estrena novia

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

Daniel Arenas parece estar enamorado. “Estoy muy tranquilo, feliz con mi trabajo y sí estoy acompañado, muy bien acompañado”.

¿La afortunada?, Bárbara Turbay, concursante del reality Nuestra Belleza Latina, que se transmitió hace unos meses por la cadena Univisión. Esta chica, que también es colombiana, sedujo a Daniel durante el programa en el que él participaba como juez.

“Bárbara, nunca me habían conquistado de una manera tan original, me ha bailado, me ha robado un beso y no es que sea favoritismo, lo que pasa es que la niña está divina qué hago, talentosa, muy buena gente y colombiana, cualquiera se enamora”, fueron las palabras que el actor le dijo a la concursante en el programa en vivo.

Es sabido que a Daniel siempre le ha gustado mantener su vida personal en privado, sin embargo, un trabajador de la producción confirmó el romance.

“Claro que andan, hacen una pareja maravillosa, pero Daniel es un caballero y no quiere que por esto la vayan a regañar o digan que tenían algo antes del programa”.

Daniel, que regresó a México para protagonizar la telenovela Amo despertar contigo, de Pedro Damián, nos dijo cómo fue su experiencia durante este reality.

“Sufrí mucho viendo mujeres divinas todos los días y teniendo que votar por ellas, debo confesar que no me podía acercar, ante todo el respeto para las chicas”.

›› ¿Alguna te robó el corazón?

jajajaja, no lo sé, más de una tal vez.

Daniel también aprovechó este tiempo que estuvo alejado de las telenovelas mexicanas para pasar tiempo con los suyos.

“Estuve en mi tierra disfrutando de mi familia, conocí a mis sobrinos y a hijos de mis amigos, ya lo necesitaba para regresar con toda la pila cargada”.