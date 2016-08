Demandan a Ariana Grande por plagio

Viernes, 26 de agosto de 2016

CIUDAD DE MÉXICO.-En las últimas semanas han sido varios los artistas acusados de plagio, como Demi Lovato, Katy Perry y Ed Sheeran, por mencionar algunos, esta vez es Ariana Grande quien tendrá que afrontar estas acusaciones.

De acuerdo con el portal E! News, el sencillo One Last Time que Ariana presentara en 2015 guarda un gran parecido con Takes All Night, interpretado por el cantante Skye Stevens.

Según información de ese portal, Alex Greggs, escritor de la canción, afirma que ambos temas tienen tantas similitudes que pareciera que “no fueron creadas independientemente la una de la otra”, por ello ha decidido demandar a la interprete por 150 millones de dólares.

En el documento legal de la demanda, puede leerse, según E! News: “A pesar de que el ritmo de las dos composiciones puede variar para adaptarse a la prosodia de las letras, existe una similitud sustancial de la colocación rítmica (…) así como el uso de la letra”.

David Guetta, autor de la canción, y Universal Music también son mencionados en la demanda.

One Last Time ya había estado en polémica al notar el parecido que el video musical tenía con You Are The One de la banda Safia, esta vez es la parte musical la que está en disputa.

