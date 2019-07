Detienen al hombre que robo casa de Alejandra Guzmán

Luego de que Alejandra Guzmán denunciara que un ex empleado entró a robar a su casa en la Ciudad de México cuando ella se encontraba de viaje, ahora se ha confirmado que el ladrón ya fue detenido.

A casi un mes de que se diera a conocer queun grupo de hombres armados sometió a un empleado de la cantante para sustraer una camioneta y otros objetos de la casa de la artista, el periodista Gustavo Adolfo Infante comunicó:

«Me están informando amigos míos de la policía, está confirmado que ya detuvieron al ladrón de la casa de Alejandra Guzmán, está tras las rejas”.

Horas antes de revelarse esta información, La Guzmán dijo de esta persona: «es un tipo que me dio muy mala espina, que me empezó a pedir trabajo cuando lo perdió por pasarse de lanza, él sabía donde estaban las llaves, donde estaba el casete de las grabadoras, donde estaba la caja, es más, él instaló la caja, yo no sé cómo abrieron esa caja, fue impresionante verlo, pero gracias a Dios ya levanté todo, y tengo trabajo”.

Se espera que en las próximas horas surja más información al respecto, y tanto la intérprete o su famosa familia puedan dar más detalles del caso.