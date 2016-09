¡Doctor revela la verdadera causa de la muerte de Juan Gabriel!

Destacó que Juan Gabriel no descansaba el tiempo necesario para recuperarse de su ajetreada agenda de trabajo y que eso fue lo que lo llevó a la muerte. “Por pura lógica, los shows de Juan estaban muy pegados. Él tenía diabetes y sobrepeso, pero si además tenía una excesiva carga de trabajo y si no dormía bien, no comía bien, entonces su cuerpo estaba desgastado, a sus 66 ya no era lo mismo que a sus 20 años, eso detonó el paro cardiaco”, declaró.