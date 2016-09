Durante el debate Hillary defiende a Alicia Machado

Martes, 27 de septiembre de 2016

El día de ayer se realizó el debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, dentro de los puntos que tocaron surgió el nombre de Alicia Machado, ex Miss Universo venezolana, situación que causó mucho controversia.

La demócrata tocó el tema para que sepan la clase de persona que es Trump, debido a que se expresa muy mal de las mujeres y un claro ejemplo es la Venezolana Alicia Machado, que en el pasado el dueño de la compañía Miss Universo la criticó fuertemente.

En el debate, Hillary sacó a relucir las una entrevista concedida por Alicia al New York Times y a Inside Edition en las que la ex reina de belleza confesó que tras ganar el certamen de belleza en 1996 el empresario la llamaba “Miss Piggy” y “Miss ama de llaves”.

“Una de las peores cosas que dijo fue sobre una mujer en un concurso de belleza, la llamó ´Miss Piggy´, la llamó ´Miss Trabajadora Doméstica´, porque es latina”, dijo la demócrata. “Donald, tiene nombre. Su nombre es Alicia Machado y ya es ciudadana estadounidense y puedes apostar que va a votar en noviembre”, Declaró.

“Nunca dije eso”, “¿de dónde sacó eso?”, Donald exclamó.

Debido a estas fuertes críticas “La Machado” en entrevista a un famoso medio comentó lo siguiente:

“Luego de ese episodio me enfermé de anorexia y bulimia por cinco años. Durante los pasados 20 años he visitado muchos sicólogos para combatir esto. Era una especie de circo, ´la Miss Universo gorda´, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, yo me veía gorda”.

La modelo desde ese entonces tiene un gran “resentimiento y odio” hacía el magnate y en todo momento no ha dejado de mostrar su preferencia por Hillary Clinton.

Respecto al debate la ex Miss Universo no dudó en recurrir a Twitter para agradecer el apoyo de Hillary y mostrarle a Donald Trump que efectivamente tiene la nacionalidad y ejercerá su voto.