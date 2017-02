Edwin Luna, el de La Trakalosa, dejó a su familia por Alma Cero

Martes, 15 de diciembre de 2015

Edwin Luna, líder del grupo La Trakalosa de Monterrey, continúa casado con Érika Carmen Oralia Monclova Chávez, matrimonio que este próximo 22 de diciembre cumplirá cuatro años, pues ambos firmaron el acta 491 ante un juez de Monterrey.

El hoy novio de Alma Cero, abandonó a su esposa y a su pequeño hijo Miguel Alexander, dejándolos en total desamparo.

“Estamos casados por bienes mancomunados, la boda fue en El Capitolio, fue algo sencillo y por el civil, él estaba contento porque yo me embarazara, todo fue muy bonito, convivía con la familia.

Con el nacimiento del pequeño Miguel, la fama y dinero le sonrieron a Edwin, pero también hizo que la relación con su esposa se enfriara tras dar a luz en Texas.

El cantante, pese a estar casado, había iniciado otra relación amorosa.

“Voy a Monterrey con la esperanza de que todo va a estar bien bonito pero no, no era así, él tenía otro compromiso del cual yo no sabía, tuvo una bebé, fue difícil y me cayó como una cubeta de agua fría, no me imaginé lo que estaba pasando mientras estaba en Houston, hasta la fecha no me ha dicho nada”, reveló.

Confirmó que fue Edwin quien los abandonó a ella y su hijo sin importarle su suerte.

“Se fue de la casa y ahí empezó toda la tragedia, mi cuñada Michelle es la que siempre está al pendiente de nosotros, la última vez que hablé con él, se llegó a un dizque acuerdo porque siempre que el señor tienepareja me pide el divorcio”.

Sobre el actual romance que su esposo vive y ha publicitado con la actriz Alma Cero, reveló: “Alma Cero ahora sí que fue en lo último, pero fue lo peor, ¿por qué lo peor? Si tenía comunicación con él, ahora menos, tal vez fue mi error de mamá de querer rescatar mi matrimonio, no se pudo, estoy exigiendo lo que le corresponde, a mí no me ha dado un peso como debe de ser”, acusó.

Sobre el divorcio, Erika compartió que hasta el momento ella no se lo ha otorgado, pese a que una vez el vocalista de La Trakalosa la demandó para separarse legalmente de ella.

PROMESAS INCUMPLIDAS

“En su momento lo hizo con la señorita pasada y mi molestia fue que habíamos platicado, incluso tengo los mensajes donde me dice que va a terminar el año, y va a lograr ponerme mi casita para estar bien, que me va a dar un coche y una pensión para que el niño vaya a la escuela, me dijo que la pensión no la pusiera alta y que lo demás me lo daba por fuera y acepté, pero a la semana me demanda por divorcio, está desesperado”, aseguró.

Confiada en que Luna cum-pliría su palabra de finiquitar bien la relación, otorgándole una casa y una pensión para su hijo, Érika no ha interpuesto una demanda en su contra por pensión alimenticia o de divorcio en México o Estados Unidos, ya que su cuñada es la que le ayuda con los gastos sin tener responsabilidad alguna.

“Con la ayuda del gobierno (Estados Unidos) he mantenido a mi hijo, siempre pensé en demandarlo acá (Texas), pero para evitar problemas porque es el papá de mi hijo, evitar el qué dirán”, aseveró.

Reiteró que el matrimonio entre ella y Edwin Luna aún está vigente y que éste abandonó a su hijo, quien presenta problemas de lenguaje.

“No quiero saber nada, que la ley haga su trabajo, se intentó meter a mi hijo a una escuela de lenguaje, pero el señor no pagaba”.

¿SABÍAS QUE? Mientras Edwin cantaba en antros pequeños de Monterrey, su esposa Érika era la encargada de cobrar los trabajos del grupo La Escandalosa.