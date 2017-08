Edwin Luna y Alma Cero, ¡Se separan!

Viernes, 25 de Agosto de 2017

Agencias.- El cantante Edwin Luna de “La Trakalosa” llevaba tres años de relación con la actriz Alma Cero, y hace cinco meses anunciaron que estaban casados, sin embargo, en el programa de “Hoy”, Edwin confirmó su separación desde hace un mes.

Aseguró que los compromisos de trabajo que ambos tienen los hicieron tomar caminos distintos y prefirieron terminar la relación antes de iniciar con problemas, aseguró que a pesar de que hace un mes ya no están juntos aún no hay divorcio.

“No hemos tramitado el divorcio porque no nos urge, no hay prisa por divorciarnos. Yo no sé si me divorciaré en dos años o tres o pasado mañana, no hay prisa. Los dos tuvimos la madurez de terminar, antes de salir en pleitos. No nos hemos visto porque nos la hemos pasado viajando. Y no sabemos qué pueda pasar si nos volvemos a ver”.

Edwin aclaró que su trabajo es el único motivo por el cual la relación llegó al punto en que ya no podían seguir juntos, pues ambos están muy enfocados en sus nuevos proyectos y necesitan de mucho tiempo para ello.