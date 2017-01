El Dasa fue asaltado por un presunto fan

El Dasa reveló que fue víctima de la delincuencia, y que fue asaltado afuera de su casa, relatando lo sucedido en su cuenta de Instagram.

“Desgraciadamente hoy me tocó a mí que me robaran afuera de mi casa, se metieron a mi carro. Lo que más me molesta es lo siguiente: la persona que me robó está grabada, es latino y ya había encontrado mi casa y días antes se había tomado fotos conmigo afuera, y muy amablemente me las tomé”, dijo el cantante.

El Dasa, cuyo verdadero nombre es Dasahev López Saavedra agregó: “Es por eso que los artistas cuidan su privacidad. Espero entiendan por qué no les damos la confianza a toda la gente, y tenemos que cuidarnos más. El próximo que me traicione sí haré el video público para que todos lo vean y le dé mucha pena. Yo soy un ciudadano normal y merezco respeto”.