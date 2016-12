El Komander afecta a bandas

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

Ciudad de México.- El Komander siempre anda causando polémica en donde quiera que se presenta y más aún cuando le prohíben las autoridades cantar sus polémicos narcocorridos en los masivos.

Así lo compartió en exclusiva para BASTA! la segunda voz del grupo Comboy Alterado, René Sevilla, quien le ha tocado estar junto con su grupo cuando se arma la trifulca en las presentaciones del sinaloense.

“El Komander se ha portado muy buena gente con nosotros, pero como músico sí nos ha tocado tener problemas, por ejemplo, con El Komander ha habido eventos en los que entra mucha gente, y a la mera hora sale El Komander con que no se va a presentar y la gente hace un desmadre. Lo que pasa es que a veces no le dan permiso de tocar ciertas canciones y se arma la bronca”.

El integrante de Comboy contó cómo se armó la trifulca cuando vetaron al Komander en Tula, Hidalgo.

“Hace unos meses estábamos en Tula. Iba El Komander, nosotros después, pero resulta que las autoridades ya no lo dejaron presentarse. A la mera hora la presidencia municipal no autorizó el evento. Entonces que nos dice El Komander, pues ya no vamos a tocar. Los del staff empezaron a desarmar el escenario, y es cuando se les hace el comunicado a la gente, ellos empezaron a aventar las cosas, quemaron un tráiler de sonido, se robaron bocinas, consolas, las cervezas, sí se puso bien feo, tanto que nosotros ya no tocamos en esa ocasión. Esa vez íbamos a tocar El Komander, nosotros, La banda San Juan y otros dos grupos locales y pues nos fuimos”.

“No perdimos nada gracias a Dios esa vez porque en el contrato se estipula que si hay un problema de inseguridad, pues nosotros estamos en nuestro derecho de irnos. Esa vez hasta el empresario salió corriendo”, finalizó el cantante.