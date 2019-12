El mensaje de Sofía Aragón tras su histórico logro para México en Miss Universo

Logró lo que pocas mexicanas habían hecho desde 1988: ser la segunda finalista en Miss Universo, y por ello Sofía Aragón decidió compartir con sus seguidores en Instagram un potente mensaje para hablar de la fortaleza de las mujeres.

La madrugada de este lunes, después de la reñida competencia en Atlanta que dio como resultado la coronación de la sudafricana Zozibini Tunzi, Aragón expresó su emoción por haber llegado hasta las últimas instancias del certamen.

Sofía agradeció a quienes la apoyaron y expresó su felicidad y orgullo.

Lo seguiré diciendo… NUNCA subestimes a una mujer que no sabe rendirse.. Me siento muy feliz y orgullosa de lo que logramos hoy. MÉXICO SEGUNDA FINALISTA EN MISS UNIVERSO. A excepción de nuestras dos Miss Universo, esto no se lograba desde 1988. Estoy profundamente agradecida con todos los que fueron parte de este sueño. Ya les iré platicando todo

Aragón explicó en su mensaje que no podía dormir por tanta felicidad en su cuerpo, pese a que eran las cinco de la madrugada y cerró su texto con la frase: “Miss Universe, te robaste mi corazón”.

Lupita Jones y Ximena Navarrete son las únicas representantes de México que han obtenido el título de Miss Universo. La primera lo logró en 1991 y la segunda, en 2010.

Jones dirigió y organizó durante varios años el certamen Nuestra Belleza México, en donde se elegía a la representante del país para la competencia. Una vez que terminó su relación con Televisa, empresa que producía el concurso, Lupita creó un nuevo concepto llamado “Mexicana Universal”, a manera de reality show, para seguir enviando representantes a Miss Universo. Ese nuevo formato es producido por TV Azteca y el pasado junio resultó ganadora Sofía Aragón.

La joven empezó en el modelaje a los 15 años en su natal Guadalajara, de donde también es originaria Ximena Navarrete, con quien además comparte cierto parecido físico.

Ximena expresó su apoyo a Sofía Aragón a través de varios mensajes en sus Instastories. Dijo estar orgullosa por el gran trabajo que hizo la joven de 24 años representando a México y entrando en el top tres de finalistas.

Por su parte, Lupita Jones -quien estuvo presente en la competencia en Atlanta- publicó algunos clips en donde le dijo a Sofía que ya era una ganadora, además de abrazarla y felicitarla por su esfuerzo.

“Eres una reina y nos llenaste a todos de orgullo. Felicidades, hermosa”, escribió Jones en sus historias.

Aragón compartió con sus más de 300.000 seguidores en Instagram algunas fotografías de los días previos al certamen, además de mensajes positivos, una característica particular de su red social.

“Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza… así que por más largo que parezca el camino, empieza a caminar.. todo maratón comienza con un un paso”, escribió apenas el fin de semana previo a la conferencia de prensa de Miss Universo.

“El universo siempre está escuchando… por eso mantén tus pensamientos y emociones encaminados hacia dónde quieres llegar”, escribió en otra de sus publicaciones.

A finales de noviembre, Aragón partió de la Ciudad de México rumbo a Atlanta y compartió algunas fotografías de su despedida del aeropuerto, además se comprometió a dar su mejor esfuerzo en el certamen.

“No me podría sentir más feliz y agradecida con mi país por tanto cariño, apoyo y atenciones, por ser tan incondicionales y creer en mí, por todo lo que han hecho y lo que me han hecho sentir. México, te prometo siempre darlo todo de mí durante esta experiencia, para que se note la entrega y dedicación de una mexicana que no sabe rendirse”.