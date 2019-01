El mensaje “tranquilizante” que “El Chapo” le mandó a Kate del Castillo

En medio de la fase final del juicio de “El Chapo”, en una exclusiva entrevista que ofreció Kate del Castillo a Telemundo, reveló un mensaje “tranquilizante” que le dio “El Chapo” Guzmán tras haber sido capturado luego de su segunda fuga. Narró que este habría sido recibida por uno de sus abogados.

Esto después de que la actriz dijo que el gobierno de México, el cual estaba liderado en ese entonces por Enrique Peña Nieto, la señalaran, junto al actor estadounidense Sean Penn, quienes tuvieron un encuentro clandestino con “El Chapo” en el 2016, de que gracias a ellos las autoridades dieron con el capo, situación que le preocupó porque dijo que esa “era una señalación muy seria y pedía que mis padres estuvieran con vida”.

“En algún momento, me dijo el abogado que quería el señor Guzmán que yo supiera de cierto que no había absolutamente nada en contra mía de parte de su familia. Hacia mi persona o hacia mi familia en lo más mínimo, y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que estaba yo sufriendo”, indicó la mexicana.

En ese entonces, la actriz dijo que el encuentro que tuvieron con Loera era para hacerle una entrevista y hacer una película sobre su vida, con el permiso del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Kate solo le da las gracias al Chapo por la confianza de darle los derechos sobre su vida y arremetió contra el actor Sean Penn, acusándolo de haberla usado como carnada.

No nada más puso mi vida en peligro, sino que me usó como carnada y luego no me protegió, señaló en la entrevista, sin embargo reiteró que no le desea el mal.

“Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera. Se metió en mi cama. Que Dios lo cuide porque lo va a necesitar”.

El Juicio del Chapo

En torno al juicio que se está llevando a cabo, señaló que sí cree la versión de que el ex expresidente Enrique Peña Nieto aceptó 100 millones de dólares de El Chapo.

“Después de todo lo que he pasado, ahorita es que yo puedo creer cualquier cosa del Gobierno, desgraciadamente”, planteó, ya que se le prohibió regresar a México en ese tiempo.