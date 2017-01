El pueblo mexicano está molesto por el gasolinazo y como era de esperarse varios famosos han reaccionado ante tal acontecimiento que está cimbrando al país entero.

El actor Eduardo España a través de su cómico personaje “Márgara Francisca” arremetió en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y del aumento excesivo a la gasolina, al gas y a la luz.

“Doña Márgara” cuenta con su propio canal de Youtube denominado “Garnacha Channel” en el que recién subió el video “Gasolinazo 2017, ¿Feliz año nuevo?”.

En el clip de casi seis minutos de duración, el personaje dice de manera irónica que su televisor posiblemente no funciona bien ya que en ese aparato aparece Peña Nieto diciendo que no habrá incremento en la gasolina, el diesel y el gas.

Enseguida, “Márgara Francisca” realiza un sondeo entre habitantes de Guadalajara, entre ellos aparece un niño que comenta lo siguiente: “Pues está muy mal porque habían dicho que en un mucho tiempo no iba a subir la gasolina, está muy mal eso”.

De igual manera, el personaje habla con un grupo de taxistas. Uno de ellos menciona que no volverán a a votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el Verde Ecologista.

“Entre gasolinazos, impuestos sacados de la manga, gastos a más no poder para la gente que menos tiene y más necesitada está, el pueblo de México está harto. Por eso yo me pregunto señor Peña Nieto no entendimos bien sus mensajes o qué dígame se descompuso mi tele señor Peña Nieto para mejor tirar esta chin… con todo respeto”.

Además de España, otros artistas se han pronunciado en redes sociales contra el gasolinazo como Luis Gerardo Méndez, quien dijo que le tocó ver una manifestación en Cancún.

“Carretera al aeropuerto de Cancún cerrada por manifestación #Gasolinazo2017. La última imagen que se llevan los turistas. Gracias @EPN”.

Por su parte, Gael García Bernal dijo en su cuenta de Twitter que gracias a lo ocurrido seguramente el PRI perderá en las siguientes elecciones.

“Qué orgullosa la forma en que va a perder el PRI. No necesitan que nadie les gane; ellos pueden perder por sus propios medios”.