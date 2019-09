Emmanuel y Alexander Acha estarían a punto de demandar por fraude a Eduardo Verastegui

Eduardo Verastegui estaría metido en tremendo lío legal luego de que una fuente revelara a una publicación que el actor le robó 10 millones de pesos a Emmanuel y su hijo Alexander Acha.

Según la persona cercana a los cantantes, ellos invirtieron ese dinero en la empresa que el actor tiene desde hace más de 12 años, pero hasta este momento no han visto ni un solo peso de ganancias, por lo que ahora no descartan demandarlo.

De acuerdo al medio, todo comenzó en 2015, cuando Lalo logró convencer a Alexander Acha para dirigir el video de su canción ‘Amor sincero’.

“Alexander quedó encantado con el video y Lalo aprovechó para proponerle invertir en la película ‘Little Boy’, como ya se lo había propuesto a Emmanuel. A cada uno le pidió 5 millones de pesos y, según él, ese dinero se iba a ir en sueldos, promoción, reproducción; en fin, todo para hacer de la cinta un éxito”, contó la fuente.

“Lalo les vendió la película como el negocio de su vida. Tampoco sabemos cuánto fue lo que se invirtió, pero de ganancias se recaudaron 17 millones de pesos y hasta la fecha sigue generando ganancias, pues está disponible en plataformas digitales”, agregó.

No obstante, tiempo después los intérpretes comenzaron a desconfiar del histrión y empezaron a investigarlo. “(Encontraron) que la productora que Lalo creó hace más de 12 años, Metanoia Films, es todo un fraude. En todo este tiempo sólo han producido dos películas, la primera fue Bella (2008) y la segunda Little boy (2015), pero eso no fue lo peor, descubrieron que en esa empresa tenía trabajando a casi toda su familia, y les pagaba muchísimo por hacer nada. Desgraciadamente, cuando supieron ya era demasiado tarde, pues Lalo ya los había estafado con su dinero, ya que según él no hubo ganancias, pero la inversión ya casi se recuperó y la cinta sigue generando”.

Por tal motivo, la persona asegura que padre e hijo estarían buscando la forma de unirse a los demás inversionistas de la cinta para para plantearles la idea de demandarlo en conjunto.

“Ellos quieren que Lalo les regrese todo el dinero que les robó, o si no, que se vaya preso. Se le van a ir con todo, y la verdad es que no los culpo; quién sabe en qué vaya a terminar todo esto, sólo espero que Lalo no se salga con la suya y después de esto aprenda la lección”, finalizó.