En Televisa no hay acoso sexual

jueves, 16 de noviembre de 2017

Y sigue la mata dando! En exclusiva para BASTA! la actriz Angelique Boyer aseguró que nunca ha sido víctima de acoso sexual en su empresa Televisa y tampoco ha visto el catálogo de artistas que Kate del Castillo menciona en su documental Cuando conocí al Chapo. Además, la novia de Sebastián Rulli compartió su pesar por la muerte de su gran amiga Maru Dueñas y el director Claudio Rubio.

“No, para nada, no tengo absolutamente nada que decir de ningún tipo de acoso en Televisa, al contrario, a mí siempre se me ha respetado, se me ha dado un lugar. Mi trabajo es algo que me ha respaldado y, para nada, al contrario, yo he sido muy afortunada de tener mucho respeto de todos los que trabajan conmigo… Del productor, del ejecutivo o del técnico”, comentó.

Respecto a cómo se encuentra tras la pérdida de su amiga Maru Dueñas, la actriz dijo: “Pues nada, el show debe de continuar, yo acabo de llegar de Paraguay, lo viví de lejos, pero fue muy duro ver a mis compañeros de la producción, me está como cayendo el veinte. Entonces ha sido muy duro para todos, estamos rotos, somos una familia, realmente para mí, Maru fue una gran amiga y Claudio fue mi primer director”.

La actriz se prepara con nuevos proyectos para 2018: “Estoy por terminar el año, estoy en platicas con Televisa para ver qué es lo que sigue. Estoy ansiosa, necesito trabajar, se están acomodando los tiempos, pero también me gustaría hacer algo de teatro antes de empezar en televisión. No tengo idea cuáles serían los productores o el proyecto, pero sé que empiezan nuevas producciones para el siguiente semestre del año, así que me voy a apuntar”.

En cuanto al golpe que se dio Sebastián Rulli en la ceja izquierda, hace una semana, ella compartió: “Es tan perfecto que cicatriza rápido, no quedará marca, y es hermoso, va a estar muy bien él. Cuando le pasó, todavía estaba yo en México, así que pude verlo y apapacharlo mucho”, finalizó la actriz.