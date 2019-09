Enrique Guzmán: ‘Frida Sofía reprobó los cursos de educación y respeto’

El abuelo de Frida Sofía fue contundente y habló del comportamiento de su nieta, hacia la familia Guzmán.

Enrique Guzmán ofreció una serie de entrevistas a los medios de comunicación para anunciar el concierto en el Auditorio Nacional que ofrecerá el próximo 10 de octubre.

Pero fue cuestionado por Mónica Noguera para el programa ‘De primera Mano’, sobre su reacción cuando Alejandra Guzmán le dijo que quería ser cantante, a lo que el señor respondió: “Es un riesgo, pero no solamente mi hija, también mi nieta… y pelea contra mi y contra quien sea”.

Para Enrique Guzmán, el comportamiento de Frida Sofía no es el correcto y expresó: “Algunos cursos que tomó por ejemplo de educación y de respeto, esos los reprobó; ojalá lo demás le salga bien”.

Además lamentó que la hija de Alejandra Guzmán, no quiera saber sobre la familia Guzmán, tal y como Frida dio a conocer a través de sus historias de Instagram en donde mostró una conversación con su abuelo, quien le reclamó que no quisiera saber sobre el nuevo miembro de la familia, Apolo y dijo: “Frida no quiere el talento de su familia, ella quiere el suyo y además a lo mejor es lo correcto y eso debe ser, que se la va a rifar, sí, que se la va a romper, se la van a romper, pero es parte de la vida”, comentó.

Y para seguir hablando de su nieta Frida, comentó que ojalá le guste más vivir con Carmelita Salinas, luego de que la señora se ofreciera a ‘darle el amor que necesita’, “se arriesga con combatir a su mamá y a su abuelo pues bueno, ojalá Carmen Salinas le dé un cuartito de su recámara y ya… Sofia se pelea con Alejandra, la odia, hace declaraciones muy fuertes pero vive en el departamento que le regaló su mamá… el cuartito de Carmen Salinas a lo mejor está muy pinche, no lo sé”, expresó.

Por último le dio un consejo y le pide que luche porque no es fácil lograr una carrera en la música.