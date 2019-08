Enrique Guzmán manda mensaje a Carmen Salinas: “seguirás sana y con nosotros por mucho tiempo”

Luego de que Carmen Salinas revelara que teme por su vida tras las declaraciones de Enrique Guzmán, quien aseguró que es capaz de matar a las personas que se metan con su familia, el cantante decidió enviarle un mensaje a la actriz.

Aprovechando su presencia en el programa Hoy, el intérprete de “La Plaga” le dijo a la artista. “Carmen no quiero matar a nadie, no se preocupe señora, solo es con la gente que agrede a mi familia, y usted no agredió a mi hija (Frida), usted hasta le ofreció un cuartito para que viviera con usted, le agradezco mucho, mi nieta se quiere quedar en Miami en el departamento chin&% que tiene. A usted no le va a pasar nada, ahora la vamos a cuidar (…) no pasa nada señora, somos amigos”.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre sus declaraciones de matar, Guzmán recalcó: “mato a la persona que agreda a mi familia, y lo repito, pero usted (Carmen) no hizo eso, usted le quiso dar hasta un cuartito, muchas gracias señora, es usted (muy amable), no sé dónde viva, pero quiero ir (a verla), y la cuidaremos de aquí hasta que sea necesario”.

Finalmente, Don Enrique manifestó su deseo por la pronta reconciliación de su hija y su nieta, además pidió a la gente que ya no se meta en ese problema que solo es de ellas y no olvidando a Salinas remató: “(Carmen) seguirás sana y con nosotros por mucho tiempo”.