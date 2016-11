Enrique Iglesias ofende y menosprecia

PATROCINADO POR: ÓPTICA RAZO

Quién iba a pensar que Enrique Iglesias se iba a piratear la canción de un compositor peruano para crear su tema Bailando. Y es que desde 2014, el peruano Pelo D’Ambrosio demandó al español por plagiar su tema Lejos de ti. Sin embargo, luego de dos años de litigio, el compositor peruano ha decidido dejar todo por la paz, pues considera que no va a llegar a nada.

“A través de la Asociación Peruana de Autores y Compositores se realizó una demanda en contra de Enrique Iglesias porque había mucha similitud en los arreglos del tema Bailando con los de mi canción Lejos de ti, mas no en la letra, ni en la música. En la entrada de la canción y en los coros del medio de Bailando, que grabó Enrique, hay mucha similitud con mi canción. Cuando un perito revisó el caso me dijo que iba a perder el tiempo porque yo no tengo una casa musical internacional de la importancia que tiene Enrique, iba a luchar contra un Goliat y preferí dejar todo por la paz. Si hubiera seguido el caso, tal vez Enrique tendría que haberme pagado una buena suma”.

D’Ambrosio está molesto porque el compositor de Bailando minimizó su trabajo. “Se le hizo la observación al compositor del tema Bailando, a Descemer Bueno, y al arreglista de la canción. El compositor cubano Descemer Bueno hizo comentarios feos de mi persona, minimizó mi tema y dijo que era un compositor que no me conocía nadie, bola de abusivos”.

El peruano ya no quiere saber nada del caso. “Quedará en la conciencia de Enrique. Aquí en Perú han habido compositores que han hecho denuncias a intérpretes, como el caso de Willie Colón, que le copió a un peruano, otro compositor que fue plagiado por Maná en el tema Mariposa traicionera, son demandas que nunca han tenido un avance. En el caso mío, es como si una hormiguita quisiera morder a un elefante”, finalizó.