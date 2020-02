Entre lágrimas, Paola Rojas se sincera sobre video de Zague

«No dimensioné el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes tan obscenos y tan fuertes», dijo Paola Rojas rompiendo en llanto al relatar lo que vivió tras filtrarse un video íntimo de su expareja, Luis Roberto Alves dos Santos, mayormente conocido como Zague.

Fue durante su visita al programa de Yordi Rosado, La última y nos vamos, donde la periodista habló de todo lo que tuvo que hacer ante la aparición de aquella grabación, en la cual por proteger a su familia se olvidó de lo que ella estaba sintiendo.

«Muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad (…) como si se hubieran metido hasta mi recámara. Y me escribieron unas cosas con tanta obscenidad que ni siquiera me podía detener a atenderme a mí, porque había muchas cosas por resolver y personas por proteger, entonces me quedé hasta atrás de la lista», dijo entre lágrimas mientras el público presente la ovacionaba.

Rojas expresó su amor por la vida, la cual disfruta incluso en los peores momentos, pues lo que sucedió con Zague lo tomó como una prueba para aprender y crecer.

Además, mencionó que lo que estaba pasando se somatizó en un problema de salud, por lo que el año pasado tuvo que ser operada dos veces, al grado de tener que ir con el oncólogo, aunque asegura estar fuera de peligro.

Paola Rojas contó lo que tuvo que hacer para poder trabajar lejos de la prensa que la acosaba para dar declaraciones.

«Fui muy clara, ‘No voy a dar esa declaración que están esperando’, entonces querían ver a Paola con cara de chancla, esa imagen de ahí está la tipa destrozada, y no quise salir así, y tuve que hacer un escape como de película de acción».

Mencionó además que, una de sus tías que perdió un hijo, ha sido su inspiración para no dejarse cae.