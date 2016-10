Espinoza Paz era golpeado y amarrado en su niñez ¡por su propia madre!

Miércoles, 12 de octubre de 2016

Parece un hombre normal, como su canción, pero hemos descubierto que Espinoza Paz tiene un pasado muy doloroso y triste.

El cantante presenta traumas de su niñez, quién lo confeso en una entrevista con Adela y esto fue lo que dijo: “Estudié nada más hasta primero de secundaria. No me gustaba la escuela, tengo un problema de déficit de atención porque cuando fui a la escuela nunca pude concentrarme. Los maestros me pegaban y luego mi mamá me pegaba también para que me compusiera. Ella sufría porque le hubiera gustado tener un hijo inteligente y me castigaba, me amarraba”.

Confesó que se arrepiente de abandonar sus estudios y comenzar a trabajar a los 12 años, que su ignorancia lo llevo a elegir irse a trabajar a Estados Unidos y ahora que ve a sus hijos teme que un día le pregunten algo de la escuela y no sepa responder, eso le duele mucho.

Otra cosa dolorosa que tuvo que enfrentar en su infancia fue la pérdida de su madre, quien murió por culpa de una negligencia médica, nadie sabía que estaba embarazada y la anestesiaron para una operación de las anginas, el bebé murió y ella también.

Pero esto no fue todo, igual hablo sobre cómo fue su primera vez y esto fue lo que nos dijo: “A los 14 años una chavala me ‘robó completo’, era mayor que yo, fue raro, estaba llenita, se me subió y no me podía ni mover. Ya después fue como a los 20 otra vez, y ahí ya hubo más jugueteo”.

A sus 34 años de edad, con injertos de cabello y traumas de la infancia, el cantante disfruta de la vida y sigue dando buenos frutos en su trabajo.