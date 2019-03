Están dispuestos a contar su vida en bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán Hernández, bajista de los legendarios Tigres del Norte, dijo que están dispuestos a escuchar ofertas para que se haga una bioserie que refleje a fondo los 52 años de carrera con sus altibajos y alegrías de la agrupación sinaloense.

“En cuestión mediática todo suma, siempre y cuando se diga con objetividad y verdad lo que uno cuente”, aseguró en entrevista telefónica desde Los Ángeles, California, cuando se le preguntó su opinión en torno al desarrollo de series biográficas como las de Netflix y Televisa con figuras hispanoamericanas.

Al preguntarle qué ha sido del documental que Gustavo Santaolalla preparaba sobre ellos, respondió que “se harán algunos ajustes”, pues desean quedar plenamente satisfechos con lo que ahí se muestre.

Al retomar la cuestión de los bioserie, dijo que una de las condiciones que impondrían a los interesados sería que a ellos, todos los integrantes de Los Tigres del Norte, se les permita participar en la realización de la historia.

“Tiene que ser algo de alta calidad, de veracidad para evitar equívocos que perjudiquen la imagen que tenemos en el medio musical”, precisó el entrevistado.

Refirió que algunas de las producciones biográficas que se han contado son de personas que ya no están, “sería valioso que se hiciera ahorita que Los Tigres estamos vigentes y tenemos mucho de qué hablar. Sin duda, cada uno de nosotros seríamos parte fundamental de lo que ahí se diga”, agregó.

A la fecha, Netflix ha llevado al streaming la vida del cantante Luis Miguel que resultó un fenómeno mediático de alto impacto; mientras que Televisa hizo lo propio con Joan Sebastian y Lupita D’Alessio, además de Silvia Pinal, y tiene previsto trabajar todo lo relacionado con Pedro Infante.

SU HISTORIA

La agrupación Los Tigres del Norte está integrada por: Jorge Hernández (director, voz y acordeón), Hernán Hernández (voz y bajo eléctrico), Eduardo Hernández (acordeón, saxofón, bajosexto, voz), Luis Hernández (bajosexto y voz) y Óscar Lara en la batería.

En 1968 los hermanos tuvieron que dejar su tierra natal, Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, y emprender su camino hacia Estados Unidos con la esperanza de ayudar a su familia.

Un día después de actuar en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, fueron contratados para actuar en un desfile del Día de la Independencia en San José, California. El grupo en ese entonces aún no tenía nombre y fue un oficial de Inmigración quien los llamó ‘Little Tigers’, y como viajaban hacia el norte, completó su frase con la expresión: ‘The Tigers of the North’ (Los Tigres del Norte), dando así origen al nombre del grupo.

SU MÚSICA

Conforme a la biografía de su casa discográfica, los intérpretes de La puerta negra y La granja son una fuerza social creativa, una voz eminente dentro del género regional mexicano, una voz de conciencia social y denuncia dentro de la música latina en general.

Esto ha sido a través del repertorio con temas que ya han sido grandes éxitos de la música mexicana, escritos por importantes figuras de la canción como: José Alfredo Jiménez, Pepe Guízar, Manuel Eduardo Toscano y Teodoro Bello, por mencionar a algunos.

Sus narcocorridos, sus baladas románticas, sus cumbias norteñas les han abierto las puertas no solamente de México, sino de Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como de España.

Actualmente promocionan su sencillo Un consentido de Dios, un tema dedicado a reconocer la carrera de Vicente Fernández.

El 2002 fue un año clave para Los Tigres del Norte, al ganarse el nombramiento de Embajadores de la Cultura Mexicana con su álbum La reina del Sur, gracias al célebre escritor Arturo Pérez-Reverte, quien escribió la novela del mismo título, inspirándose en la pareja protagónica del afamado corrido Contrabando y traición.

Sus álbumes han alcanzado altas ventas, en esa lista figuran 20 corridos inolvidables (2003), 20 boleros románticos (2003), 20 norteñas famosas (2004), Cumbias y algo más (2005) y Herencia musical… 20 corridos prohibidos.

Éxitos

Algunas de las canciones más emblemáticas de Los Tigres del Norte son: