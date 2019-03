Estos coaches sí cantan: Belinda

Ciudad de México.- Para la nueva era del reality show La Voz, en el que Belinda será coach junto con Yahir, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner, la intérprete anticipa cantantes de a deveras y calidad, más que famosos.

Tras haberse dado a conocer como La Voz México, en Televisa, y que ahora será La Voz Azteca, en la emisora del Ajusco, Belinda confió en las posibilidades que ella y sus compañeros le darán a los participantes del programa.

“Si los comparamos con coaches anteriores, que ni cantan, pues qué te digo. Éstos sí cantan mejor que cualquiera de los que han estado.

“No estamos diciendo nombres, pero hay muchos que se les dio la vitrina y no cantan realmente, entonces qué padre que en esta ocasión tengamos a coaches que sí cantamos de verdad. Y lo vamos demostrar en el programa, no nos metemos con nadie, sólo estamos diciendo la verdad”, contó Belinda en entrevista exclusiva.

Tras la participación de Paulina Rubio, Maluma, Alejandro Sanz, Lucero, Ricky Martin, Laura Pausini y Anitta, entre otros, y de los cuales no hubo ni una sola gran figura que destacara por mérito propio en la lista de triunfadores, la también actriz apostó por una nueva mentalidad.

“Ahora vamos más por calidad que por fama. La Voz se había olvidado un poco de tener cantantes, con buena voz, y sí creo que la fama no importa”, enfatizó la cantante de 29 años.

La intérprete conocida por su trayectoria en telenovelas y en la música, afirmó que aunque no conoce del todo a sus colegas en las sillas, sabe que todos son talentosos y están avalados por su logros individuales.

“Los artistas que tengo a mi lado son grandes artistas; Lupillo Rivera sabemos que es uno de los mejores en su área. Yahir salió de un programa de concurso y de La Academia yo creo que fue de los mejores.

“Ni se diga de Montaner que es un maestro, es una persona que lleva años, es muy respetado vamos a demostrarles lo mejor”, acotó.

Ante la posibilidad de que Televisa, empresa para la que ha trabajado casi toda su vida, la vete, “Beli” afirmó que lo que desea es trabajar en proyectos de calidad y en éste sí le dieron espacio, luego de que en La Voz México se lo negaron varias veces.

“Para mí el formato de La Voz, en la televisora que sea, es una gran oportunidad para mí. Cuando se pudo haber tenido la oportunidad, no se dio, y yo no le tengo miedo a nada. Creo que es una gran decisión y siempre me ha gustado, yo quería hacerlo desde hace mucho tiempo”, dijo.

La Voz Azteca comenzará este martes su fase de audiciones con talento nacional y para la estrella pop juvenil es un gran acierto que se haya cambiado el formato a un tiempo de más días y lugares, a diferencia de lo limitado en tiempo y espacio que se hizo anteriormente.

“Está padre el formato de audiciones porque habrá una selección más amplia, no tan limitada, hay mucho talento en México. Yo voy a tratar de apoyar (a los de mi equipo) en lo más que pueda, en lo que yo conozco. Y seguro habrá varias dinámicas para apoyarlos”, concluyó Belinda.