Estrella de película “Roma” es criticada por usar ropa de marca

La actriz de origen indígena Yalitza Aparicio, quien ha saltado a la fama por su papel en la película “Roma”, de Alfonso Cuarón, ha sido criticada en las redes sociales por usar ropa de marca.

Aparicio ha sido víctima de un ataque xenófobo en redes sociales por aparecer en la revista internacional Vanity Fair, vestida de Louis Vuitton, Gucci, Prada. Los atacantes, casi todos anónimos, la creen “indigna” de usar tales marcas debido a su origen humilde e indígena. Aparicio, de 25 años, nació en Tlaxiaco, Oaxaca.

Sin experiencia previa en la actuación, Yalitza acompañó a su hermana a un casting para el proyecto, pero debido a que su hermana estaba embarazada, fue ella quien la sustituyó.

“Tenía miedo de que aquello no fuera en realidad un casting y fuera una trampa. En mi comunidad nunca se hacen cosas así. Era algo nuevo y extraño. Luego me invitaron a Oaxaca y Ciudad de México y no me lo creía. No te daban el nombre del director ni detalles sobre la película”, explicó.

Y fue el cineasta Alfonso Cuarón quien se encantó con ella y la eligió para el papel de Cleo, la criada indígena de una familia burguesa de la Ciudad de México a comienzos de la década de 1970.

La vida de Aparicio ha dado un giro radical desde que comenzó la campaña de promoción del filme. Yalitzia es maestra de educación preescolar, y además de estudiar, trabajaba para ayudar económicamente a su familia. Ahora pasa el día en entrevistas, acudiendo a eventos y festivales de cine.

La película “Roma” se estrenará en Netflix el 14 de diciembre y llegó a algunas salas de cine de México desde el 21 de noviembre.