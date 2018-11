Ex académica se niega a participar en ‘La Voz México’

La cantante María Fernanda, ganadora de la sexta generación de La Academia y vocalista de La Sonora Santanera de Carlos Colorado, está más que emocionada de la participación de su esposo, Luis Eduardo Chávez, en la nueva edición de La Voz México.

-Marifer, ahora que ves a tu esposo en La Voz México, me imagino que recuerdas tu etapa en La Academia…

“Muy emocionada porque obviamente también vienen recuerdos a mi mente de cuando yo estuve en un reality, hace 10 años; muy contenta por Luis Eduardo, por la gente que conoció, por la gran plataforma en la que ahorita está que es La Voz México, y echándole muchas porras, muchos ánimos para que gane”.

-Igual que tú, Luis Eduardo es vocalista de La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, su participación en el programa ¿no ha traído complicaciones de trabajo en la Sonora?

“Ha sido muy complicado para él sobre todo, porque ha estado haciendo entrevistas, ensayando con su coach que es Carlos Rivera y también grabando acá en La Santanera; yo creo que todo es parte de la carrera, y es una oportunidad que no se repite, entonces que la aproveche al máximo y que le ponga todas las ganas”.

Ha destacado por su porte y sensualidad.

-¿Qué te parece que varios ex académicos estén participando en La Voz México?

“Yo creo que el veto nunca debió haber existido, creo que cualquier televisora se enriquece con los diferentes artistas y no debería haber veto; qué padre que ahorita ya se están cayendo esas murallas, qué padre que ya hay oportunidad tanto en Televisa como en TV Azteca como en Univisión y en todos lados, eso es algo que a mí me encanta”.

-Pero como que está vez son más ex académicos, tanto en el papel de coach como en la competencia…

“Ver académicos como Carlos Rivera triunfando, o Colette y Erika que están en La Voz, es algo muy bueno para todos; creo que cualquier persona merece una segunda oportunidad y yo les echo todas las porras del mundo. Aparte las admiro muchísimo, son voces increíbles que estuvieron en La Academia y que ahorita sé que van a dejar su nombre muy en alto en La Voz México”.

Se ve que tienen una química increíble en su relación.

-¿Estarías abierta a participar en La Voz México, si hubiera la oportunidad?

“¿Sabes qué?, yo creo que no (ríe), yo creo que ya no, pero no sé la verdad; nunca hay que decir nunca. El otro día Luis Eduardo dijo algo muy cierto en una entrevista: nunca hay que decir nunca; uno no sabe qué pueda pasar, porque en un año pueden cambiar muchísimo las cosas; ahorita digo que no pero a la mejor en un año ahí estoy, entonces, no digo que no”.

-Como ex ganadora de un reality, ¿metes “mano negra” con tu esposo, en el sentido de pasarle tips?

“Mira, mano negra mucha (rie), pero de tips no, porque son conceptos muy diferentes: La Academia es una escuela de alto rendimiento, en donde semana con semana vas viendo el crecimiento de los alumnos, que están muy expuestos al ojo del público, y en La Voz México ya van artistas, ya hechos, muchos ya con trayectoria, con experiencia, por eso el concepto es muy diferente. Lo único que le recomiendo a Luis Eduardo es que sea él mismo, que entregue todo el corazón cada que pise ese maravilloso escenario, y yo creo que ese es el mejor consejo que puedo darle”.

Luis Eduardo disfruta tener retos en su vida.

-Además de los temas que Luis Eduardo canta en La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, ¿cuál es el género que más te gusta escucharle?

“Híjole, a mi me gusta cómo canta el pop en inglés y el rock; de verdad no se imaginan los géneros que canta Luis Eduardo, es muy versátil, puede cantar tropical y cumbias como lo vimos en La Voz México, pero el pop de verdad le sale padrísimo; siganlo en sus redes sociales Luis Chávez con doble zeta, para que vean qué hermoso canta”, concluyó.