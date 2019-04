Exige respeto a los mexicanos

Laura Zapata no está de acuerdo con los cambios que le están haciendo a la nueva versión de Cuna de lobos y es que aunque hace unas semanas atrás deseaba protagonizar esta serie, hoy lo celebra.

“Después de escuchar los cambios que están haciéndole a la historia digo, qué bueno que no me quedé, porque yo no me hubiera metido a la cama con nadie, ni me hubiera fajado con nadie y no hubiera hecho el personaje de lesbiana”.

Laura exige más respeto a los actores mexicanos.

“Yo no sé cuál fue la razón por la que de la noche a la mañana te ponen a una persona que no hizo el casting, como todas las actrices que invirtieron sus tiempos, mismos que a la producción les valió. Necesitan respetar a los artistas… Patricio Wills ha venido a cortar cabezas, eso es lo indignante, que un extranjero venga a pisotear a los mexicanos que han dejado su vida, su tiempo en los foros de la televisora como productores, actores, para que llegue un fulano y traiga a sus extranjeros”, dijo.