Expulsada de La Academia se queja del trato que le dio la producción de TV Azteca

jueves, 26 de julio de 2018

Karen Valenzuela, la primer expulsada de La Academia, se queja de que la producción del reality no le dio el trato adecuado, y que además tuvo que pagar sus propios viáticos.

La joven originaria de Los Mochis, Sinaloa comentó a Diario Basta: “Hice el casting hace 3 meses, normal, acá en CDMX, sin embargo me llamaron una semana antes de que arrancara el programa. Me trataron muy cortantes, fueron muy déspotas. Hubo una desorganización total, pasé tres filtros, hasta que me citaron en un hotel de la ciudad, y de ahí me llevaron a la casa de La Academia. Yo me tuve que pagar todos mis viáticos”.

Karen explicó que no se sentía cómoda el día de su presentación: “Ese día no salí nada a gusto a cantar, porque llevaba un vestido súper pegadito que me obligó a salir en ropa interior, entonces yo estaba muy nerviosa porque pensé que se me iba a ver todo”. La chica aspirante a cantante no podrá hacer nada en otra televisora, pues firmó contrato de exclusividad.