Facundo es víctima de fraude por pretender ahorrar dinero

El conductor de televisión, Facundo, revela que fue víctima de fraude por unas personas que contrató para que le instalaran unas ventanas y persinas en su nueva casa.

El conductor relató lo sucedido: “Pues fui asaltado, robado, extorsionado, defraudado y todo por creer en la gente que uno considera que son buenos. Ahora que me estoy cambiando de casa opté por entrar a Facebook para buscar opciones y me encontré con un tipo que me ofreció un trabajo aparentemente bueno. Le di 50 mil pesos de adelanto, y a otro 20 mil para persianas y cortinas. Un día me bloquearon de whatsapp, no me contestan, se me esconden, pero en fin son lacras que uno tiene que denunciar”.