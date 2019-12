Familia de Pedro Infante no gusta interpretación de Omar Chaparro del “ídolo del Cine Mexicano”

Omar Chaparro asegura que Lupita Infante, hija de Pedro Infante, está sastisfecha con su actuación interpretando al ídolo del cine mexicano, contrario a lo que los familiares del artista habían expresado anteriormente.

Lupita Infante había dicho a los medios que no le gustaba la personificación que Chaparro hacía de su padre en la película ‘Como caído del cielo’, pues sentía que no daba el ancho, pero Omar en la alfombra roja de la película dijo contrario: “A Lupita la invitamos a la premiere, pero ahorita está en una boda y no pudo venir, pero lo único que me dijo es: ‘te deseo mucha suerte, voy a ver la película cuando se estrene el 24 de diciembre y ya te daré mis comentarios, por lo pronto mucha suerte”.

Omar confesó que vivió mucho estrés al aceptar interpretar a la más grande figura de la época de oro del cine mexicano, sin duda el actor más querido por el pueblo de México, y que todo este esfuerzo lo ayudó a crecer como artista: “Por un lado tenía mucho nerviosismo, no podía dormir, creo que hoy agradezco haberme obsesionado, ya que en vez de dormir me ponía a ver todas las películas de Pedro, leer más libros, documentarme, y hoy que veo el resultado creo que valió la pena”.