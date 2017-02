¡Famoso diseñador se burla de Rubí!

Martes, 14 de febrero de 2017

Ciudad de México.-

Ahora que los representantes de Rubí Ibarra la quieren promover como cantante y modelo, el famoso diseñador Zeus de la Vega asegura que la quinceañera es malagradecida y que no tiene futuro en el mundo del modelaje por su falta de imagen.

“Resulta que ahora la chamaca es súper famosa, ya tiene representante, pero eso no le quita lo pelada. Cómo es posible que ahora quiere modelar. La persona que la quiere pasar como modelo, que se ubique, no tiene ni la más remota idea de lo que es una modelo profesional. Rubí esta chaparra, feona y naca. Le faltan muchas cualidades para ser una modelo profesional”.

Para Zeus, Rubí tampoco tiene futuro en la cantada. “Eso de que va a sacar un disco de música grupera, lo veo muy mal, comparada con una Ana Bárbara, no tiene nada que hacer. Que se ubique”.

El modista aseguró que le regaló un vestido exclusivo a Rubí porque le dieron buenas referencias de ella.

“Esa Rubí salió de la nada, no sabe de educación, no es agradecida. Yo le hice un vestido muy bonito y muy fino, que es comparado con una de las creaciones del diseñador Valentino, ese vestido lo pude haber vendido en 40 mil pesos, por lo menos me hubieran dado la chiva”, dijo el diseñador.

“Yo le mandé el vestido porque me dijeron que era una muy buena niña, pero qué equivocada me di. Ni siquiera a su fiesta nos invitó. Esa familia es una pelada”, finalizó.