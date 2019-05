Famoso estilista mexicano insulta a Galilea Montijo y lanza amenaza

De ‘rancherita, pend3j* y m4m0n*’ no la bajó y le advirtió que no se quedará callado.

Daniel Urquiza despotricó sin piedad contra la tapatía Galilea Montijo, al ser entrevistado por la periodista Mara Patricia Castañeda.

El empresario aseguró que cuando la conductora del Programa Hoy anda en la calle siempre lo hace con actitud ‘m4m0n4’.

“Las actitudes por ejemplo de Galilea (…) m4m0n* que por ejemplo van en la calle y no quieren dar autógrafos y eso. ¿Cómo vas a salir con una patada en la calle de que, si te dicen una foto, ‘ay no, ahorita no’?, ¿cómo no?, es parte de tu trabajo, es parte de tu ingreso”, comentó.

Además aseguró que es «una pend3j* que ni siquiera sabe lo que trae puesto».

“¿Qué es lo que le está pasando a Galilea?, cuando Galilea era la rancherita que era antes, cuando era una chavita que era una rancherita y que bailaba y todo, caía bien porque era ella, pero ahora que se las quiere dar de muy nice, de muy alta sociedad, no le queda, porque la muy pende%& ni siquiera sabe lo que trae puesto, no sabe ni siquiera las bolsas que trae de qué están hechas”, indicó.

Asegura que Galilea Montijo es su hermana de santería.

Finalmente, advirtió que él cuenta con pruebas para dar a conocer que ella practica la santería.

«Ella ya se perdió y más pérdida va a estar cuando saque las fotos que tengo (…) Ella es mi hermana de santería que no se haga p3nd3j*», concluyó.