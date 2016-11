Famoso locutor acosado por una psicópata

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

Una verdadera película de terror es la que ha vivido el locutor de la estación 97.7, Arturo Macías en los últimos tres años, y es que tiene una fan que lo ha acosado hasta límites insospechables.

“Es una radioescucha que nos ha seguido por años en la estación, su familia se dedica a ganar premios en las estaciones de radio y revenderlos en los tianguis”, explicó en exclusiva para BASTA! el también conductor de los telejuegos de La Academia.

La mujer se llama Fabiola y, a decir de Arturo, tiene alrededor de 38 años, pero construyó una historia basada en puras mentiras.

“La chica iba a los eventos y nos decía que estaba enferma de cáncer; entonces nos pedía que nos cooperáramos, que la ayudáramos para sus estudios médicos porque estaba muy mal y no tenía dinero, ya sabes. Y en algunas ocasiones hicimos colectas en algunos eventos; le dábamos poquito, 200 o 300 pesos entre todo el staff; los locutores le pagamos alguna comida. Entonces en un evento le pregunté a su mamá cómo iba su hija y me dijo que no, que su hija no tenía cáncer. Nos dimos cuenta que era una mentira”.

Después de eso, Arturo Macías optó por ignorarla y bloquearla de la estación, pero la cosa siguió: “Me mandaba mensajes a mi celular, que no supe cómo consiguió; me mandaba mensajes con amenazas como a las tres o cuatro de la mañana”. De las llamadas y las amenazas, Fabiola pasó a lo legal:

“Ella tiene un problema mental, de tal manera que como ya no le hice caso, fue un día al Ministerio Público de la delegación Miguel Hidalgo a levantar un acta, que porque yo la estaba acosando; pero lo único que hice fue platicar el caso en la radio, advertirle a la gente, y ella se molestó. Fue a la agencia del Ministerio Público a denunciarme por difamación, que porque ahora todo mundo la acosaba”.

Después de ese primer enfrentamiento, el médico legista hizo algunas pruebas a la fan, para conocer su estado de salud. “En el papel que te da la PGR dice que ella tiene un problema mental, por como dice las cosas y por las ideas que expresa”, dice Macías. Pero la pesadilla de Arturo no terminó ahí: “Como no pudo hacer nada en contra mía, entonces hizo otra demanda en otra delegación y dijo que yo la estaba acosando sexualmente; y pues en realidad el único contacto que tuvimos fue por los mensajes que ella me mandó y a los eventos públicos a los que asistía”.

Pese a las difamaciones, el locutor no piensa emprender acción legal contra Fabiola. “Ella está mal de la cabeza; su familia es muy humilde. Su papá me ha buscado y le he dicho que mi intención no es hacerles daño; solo que le digan a su hija que no me amenace”.