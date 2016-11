Famosos que prometieron irse de EU si ganaba Donald Trump

Durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos varias fueron las celebridades que se manifestaron contra la posibilidad de que el magnate Donald Trump se convirtiera en el próximo presidente. Incluso, varios fueron los famosos que “amenazaron” con irse de su país en caso de que éste ganara las elecciones.

Paulina Rubio

La cantante mexicana, que radica en EU, aseguró hace unos días que de ganar Donald Trump se regresaría a México con sus hijos.

Miley Cyrus

A través de sus redes sociales sentenció que se iría del país si Trump ganaba las elecciones. De hecho, calificó al magnate como “una maldita pesadilla”.

Bryan Cranston

En varias oportunidades, el actor que interpretó a “Walter White” en “Breaking Bad” aseguró: “Definitivamente me mudaría. No creo que pase, espero, por Dios que no suceda”.

Amy Schumer

“Me mudaré a España o a algún lugar. Está más allá de mi comprensión el hecho de que Trump gane. Sería simplemente muy loco”, expresó hace algunos meses.

Lena Dunham

La estrella de la serie “Girls”, de HBO, aseguró que se mudaría al país del norte en caso de que triunfara Trump. “Amo Canadá. Es un gran país y puedo hacer mis negocios desde ahí”.

Cher

“Si él (Trump) gana, me mudo a Júpiter”, escribió en Twitter

Chelsea Handler

En el mes de mayo, la comediante aseguró que ya había tomado precauciones en caso de la victoria de Donald Trump. “Me compré una casa en otro país, por si acaso. Hay mucha gente que amenaza con irse y no cumple. Yo sí lo haría”, expresó en entrevista para ABC.

Samuel L. Jackson

“Si ese hijo de puta se convierte en presidente, mudaría mi trasero negro a Sudáfrica”, expresó durante el programa de Jimmy Kimmel.

Amber Rose

La cantante, modelo y diseñadora juró que se iría del país “Y me llevaría a mi hijo conmigo. Para ser honesta, estaría devastada”.

Stephen King

El escritor admitió que consideraría la posibilidad de irse a Canadá pues “Trump lo atemoriza hasta la muerte”.