Fey, acusada de robo

La empresa 360 Media demandó por incumplimiento de contrato y robo a la cantante Fey, así lo dio a conocer Luis Villalba, director de la empresa, tras la cancelación de los conciertos del 4 y 5 de noviembre en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, respectivamente.

“Rápidamente contactamos a nuestros abogados y la demanda quedó precisada el día viernes alrededor de las 6 de la tarde en el juzgado 29 de la materia civil de la CDMX”, dijo el directivo.

La demanda con el expediente 1006-2016 que se levantó en el ministerio 29 de lo civil de la CDMX, pide a la cantante regrese la cantidad que se le pagó por las fechas, además de los pagos generados en promoción y publicidad.

“Lo que se terminó pagando de las fechas fue el 80%, de hecho ella propuso reprogramar las fechas para el siguiente año y le dije que era una idea terrible porque es una falta de respeto al público y pérdida de dinero para todos. Se le pagó 1 millón 50 mil pesos de adelanto de las fechas, pero a esa cantidad faltan los gastos que se realizaron para publicidad, renta de auditorios y demás cosas”.

La cantante reveló que era mentira y que desconocía que se habían cancelado las fechas, cuando a decir del empresario Luis Villalba ella y su equipo trataron de extorsionarlo. “Me mandó un empresario y un abogado que querían renegociar conmigo a cambio de que yo les firmara un convenio de terminación anticipada y confidencialidad a diez años donde yo no podía revelar las causas de por qué se iban a cancelar o reprogramar las fechas. Los auditorios me negaron esa oportunidad, incluso ella habló con ellos para intentar reprogramar y se lo negaron”.

“Es una pena la manera de actuar de ella porque lo que está haciendo es un robo, aceptar el dinero y no cumplir, no tiene otro nombre. Pactamos entrevistas con varios medios y fueron canceladas porque nos decía que quería esperar al lanzamiento de su disco”, y así puso pretextos hasta no contestar el teléfono ni a su equipo de trabajo, según relató el empresario.

“Empecé a tener contacto con su producción de managment y no me contestan el teléfono, ni me han confirmado si la fecha se va a hacer o no se va a hacer, no ha ensayado, no tiene bailarines y al coreógrafo tampoco le contesta el teléfono, todo su equipo de producción, que se supone haría el show, no tiene información de las fechas desde hace dos semanas”, además de que Luis agregó que Fey no vende boletos.

“No hubo el boletaje esperado, pero tampoco puede haber venta sin producción, yo incluso hablé con ella y le dije que creía estaba errada su estrategia, pero no le importó”.

Fey ha cancelado fechas en Querétaro y Puebla, por lo que empresarios podrían unirse a la demanda.