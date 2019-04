Gabriel Soto quiere ser amigo de Geraldine Bazán

A pesar de que en las últimas semanas Geraldine Bazán y Gabriel Soto iniciaron una guerra de declaraciones, sobre todo luego de que la actriz relatara las infidelidades de su ex esposo con Irina Baeva, tal parece que la relación entre ambos vuelve a ser más cordial.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Gabriel externó su deseo de dejar todo en el pasado y comenzar una relación amistosa con Geraldine, sobre todo porque es la madre de sus hijas.

“Creo que ya hay que darle la vuelta a todo, dejar todas las cosas negativas atrás, yo la verdad lo único que deseo es la felicidad de todos, que Geraldine siempre sea feliz, que tenga paz en su corazón. Yo siempre lo he dicho y lo repito, no voy a entrar mucho en detalle, pero siempre he dicho que mientras ella esté feliz, las niñas van a estar felices y mientras yo esté feliz y contento mis hijas van a estar también bien”, dijo.

A la pregunta directa sobre si podrán ser amigos, el actor explicó: “pues claro, somos papás de dos niñas, claro que vamos a ser amigos, compañeros, a hacer equipo por el bienestar de las niñas, vamos a serlo siempre, y tenemos dos nenas que procuraremos el bienestar de ellas para toda la vida”.

Es así como el histrión mexicano manifiesta su deseo de llevar una buena relación con su ex, quien por ahora no ha dado más declaraciones al respecto de lo que fue su relación con él.