Gabriela Spanic se defiende de críticas por audios atacando a Lucero

Gabriela Spanic a través de Instagram, se defiende de un supuesto audio en el que llamó a Lucero ‘envidiosa’, y dice que durante años ha sido víctima de ataques solo por el hecho de ser extranjera.

“No todos los periodistas de la farándula tienen ética, y se dejan llevar por estupideces sin veracidad. Qué pena que algunos de ellos desde hace años se dejan comprar. ¿Qué no se ha inventado a Gabriela Spanic?, que si es alcohólica, lesbiana, conflictiva, descalificativos sin base ni fundamento. Muchas cosas que inventan y nada de eso es verdad. En cambio existen muchos y muchas que sí son así, pero no dicen nada ¿saben por qué?, por ser extranjera, venezolana. Eso se llama discriminación” dijo la actriz.

“Aquí podría contarles muchas cosas, pero me lo reservo para mi libro, donde sí contaré las verdades con pruebas y todo. La libertad de expresión muchos la utilizan para destruir, yo la usaré como derecho que tengo y que ya nada ni nadie me intimidará. Soy feliz, y ante Dios no tengo nada que esconder, y mucho menos que me perturbe. Hay otros y otras. Bendiciones infinitas para todos, sin excepción, total”, concluyó Spanic.