Galán de telenovelas desprecia a Andrea Legarreta

La conductora del matutino relató el momento incómodo en que Christian Meier no quiso acercarse a ella cuando le solicitó una fotografía juntos.

“Le pedí una selfie a Christian Meier que vino de invitado, estaba haciendo una novela con Vicky Ruffo y Ariadne Díaz. Me acuerdo que vine y (le dije) una selfie, y pon tu que yo soy Christian (alejando con el brazo a uno de los reporteros del programa)”. A lo que Galilea le dijo: ‘¿te quitó?’.

Legarreta agregó con una gran sonrisa: “yo creo que pensó que quería con él. No, no sé, pero si es raro, porque realmente son más cariñosos”.

Finalmente, la también actriz dijo: “A lo mejor ya ni se acuerda, y es más de ‘don’t touch me (no me toques)’”.