Galilea Montijo revela que se vestía con ropa de tianguis

La conductora Galilea Montijo lanzará el mes de noviembre una colección de ropa bajo la línea Latin Gal, misma que contendrá diseños elegidos por ella.

Debido a ello, la artista confesó que se animó a realizar este proyecto que contendrá artículos entre 200 y 500 pesos, porque ella sabe lo que es no tener dinero para poder vestir a la moda.

“La verdad es que yo me acuerdo cuando vivía en Guadalajara cuando yo me vestía de segunda, ¡porque yo me vestía de segunda!, iba a los tianguis y me vestía de segunda”, dijo durante el matutino de Televisa.

“El día de hoy dije tengo la oportunidad y quiero llegar a todas esas chavas que no tienen la oportunidad de irse a otro país a comprar ropa buena, bonita, económica y que sobre todo esté a la moda”, agregó.

Asimismo, Gali reveló que además de vender desde una prenda, a través del portal también habrá gente que pueda adquirir sus productos al mayoreo para que se vendan en tianguis.

Finalmente, Montijo dijo que si todo funcionaba bien, pretende expandir su negocio a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, además que hará su tradicional venta anual para recuadar fondos y ayudar a las personas de la tercera edad que se encuentran en un asilo.