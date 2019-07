George Clooney confiesa que a pesar de su éxito ha llegado a pensar en el suicidio

Durante la filmación de la cinta Syrana, el actor se encontraba en una locación cuando cayó al suelo y recuerda: “Todo me dio vueltas, en un momento pensé que estaba sufriendo un ataque al corazón. No podía sostenerme en pie”. En ese momento fue llevado de emergencia a un hospital de Los Angeles para realizarse toda clase de estudios. Ahí se descubrió que Clooney tenía una grave lesión en la espalda y que incluso estaba perdiendo líquido cefalorraquídeo por la nariz. Ante la situación fue intervenido de emergencia y paso tres semanas en cama, sin poderse mover, lo que lo llevo a pensar en poner punto final a su vida. “Llegó un momento en que pensé que no podía existir así, vivir así”.

Meses después, el actor logro recuperarse, sin embargo los intensos dolores continuaron, lo que lo llevo a recaer en el alcoholismo, situación que lo hundió en una depresión aún más fuerte. Afortunadamente la vida del también empresario dio un giro con una serie de películas exitosas, conoció en el 2013 a quien se convertiría en su esposa, la abogada Ammal Alamuddin, y por si fuera poco, en 2018 se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo tras vender su compañía de tequila “Casamigos”, por la que recibió 204 millones de dólares.

Finalmente, tras el completo cambio y hoy es como el mismo asegura un hombre lleno de bendiciones por la vida.