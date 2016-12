Gloria Trevi y Alejandra Guzmán se dicen sus verdades

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

La entrevista de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi fue de lo más comentado esta semana, ambas se confesaron diversas cosas, además de contar cómo fue que inició esa supuesta rivalidad que habían tenido por años. Ambas dejaron muy en claro lo mucho que se admiran.

“Tú el otro día me decías: ‘qué fuerte eres’. Y yo te veo y te digo: ‘Qué fuerte eres cabrona”, le dijo la Trevi a la Guzmán.

“Me encanta que muestres esa alma por medio de tus canciones, por medio de tu música, de tu trasformación, porque han sido años en los cuales te reinventas y que no pares, eso es lo que más me gusta de ti”, dijo Alejandra.

Fue la rockera quien contó cómo comenzaron los rumores de su rivalidad cuando ella llevó una batería que acababa de comprar a un programa para realizar su presentación, pero fue Gloria quién la utilizó, aunque ella nunca se enteró que pertenecía a Alejandra.

“¿Qué te caga de mí, Gloria?”, preguntó la Guzmán. “Creo que eres una mujer guaperrimísima y me encanta que te muestres como eres, pero creo que de repente hay algunas fotos que tú estás súper tranquila y natural, y dices: ‘ay, me vale madre’… Y no sales como tú eres de hermosa”, le respondió la Trevi.

Cuando Gloria le hizo la misma pregunta, La Guzmán le dijo que le “cagaba” que le cortara las corbatas a los hombres en sus shows. “Yo decía: ‘Ay, ésta se atreve a todo y yo no´”.