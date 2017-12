Guillermo del Toro paga la biopsia ¡de una completa desconocida!

La bondad de algunos famosos es para recordarse toda la vida, y aunque en este caso no se regaló un millón de dólares, Guillermo del Toro tuvo un mejor gesto al pagar la biopsia de una mujer completamente desconocida para él para saber si pudo haber recaído en el cáncer.

Todo ocurrió en Twitter, cuando la amiga de Cassandra Hollingsworth -quien necesita la biopsia y no podía costearla- le pidió al cineasta, “de tapatía a tapatío”, que únicamente retuiteara el link de Go Fund Me, que llevaría a sus contactos a donar un poco de dinero para pagar el estudio de su amiga.

Memo no respondió a la petición tal como ella se lo había pedido, sino de una inesperada manera que ha dejado a todo internet de cabeza.

Resulta que minutos después de conocer la historia de Hollingsworth, el creador del ‘Laberinto del Fauno’ pagó 665 dólares, cantidad que faltaba para cubrir el total de la biopsia y respondió al tuit con un: “Ya está pagado”.

El director no bromeaba pues en la solicitud de Go Fund Me se puede ver claramente la aportación del jalisciense, una de las más generosa de todas las donaciones de la página.