He decidido retirar mi apoyo a AMLO: Paty Navidad

La actriz Patricia Navidad se sumó a las figuras del espectáculo que han cambiado su postura respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que, después de 15 años de considerarse Lopezobradorista, ahora no coincide con lo que se está haciendo y no apoya a ningún político.

La intérprete de telenovelas como «La fea más bella» y «Por ella soy Eva» publicó un informe en el que daba cuenta que «lamentablemente mis ideales y convicciones dejaron de coincidir en gran parte con lo que este gobierno está llevando a cabo».

Entre los motivos que dio están que el Gobierno realice lo contrario a lo que se prometió en campaña, en especial lo relacionado con tratados y organismos extranjeros. «He decidido retirar oficialmente mi apoyo el cual de manera espontánea, honesta y desinteresada le brindé en esta plataforma».

Paty Navidad añadió que no obstante seguirá apoyando lo que a su consideración sea en beneficio de México y los mexicanos.

Tras esta publicación la mexicana de 46 años ha dado respuesta a comentarios de sus seguidores que tanto la han apoyado como la han denostado. A los primeros les agradeció su apoyo, pero a los otros les pide que despierten.

«No tenemos que pensar igual y por encima de cualquier gobierno o político, religión o preferencia. Siempre debe estar México, eso nos debe unir siempre», respondió Patricia Navidad a un tuit.

En una de sus últimas publicaciones señaló que dejó de seguir a la mayoría de las personas que apoyan al presidente porque algunos señalaron que todos sus seguidores son gracias a AMLO y otros la bloquearon y bloqueó. «Prefiero tener un seguidor honesto que miles falsos», dijo.

Deje de seguir a la mayoría de #Amlovers porque algunos empezaron a decir que mis seguidores”TODOS” Son gracias a #AMLO y otros por expresar mis desacuerdos en cosas que NO me gustan del gobierno, me bloquearon, también bloquee.Prefiero tener un seguidor honesto que miles falsos.

Navidad indicó que por 15 años siguió las ideas del actual Presidente de México, incluso cuando fue jefe de gobierno del DF, pero que reconocía que «todo lo que se dijo cambió casi de extremo a extremo, errores graves y dejé de coincidir».

«No coincido con lo que se está haciendo y ya no apoyo a ningún político, mi apoyo es y será únicamente para México y los mexicanos», se lee en la última publicación de la actriz. (El Universal).