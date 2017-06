Héctor Soberón, víctima de paranoia

Jueves, 1 de Junio de 2017

Héctor Soberón sufrió de paranoia, después de que se diera a cono­cer que Brigitte Karen supues­tamente tuviera un hijo con él y a partir de ahí entablara una lucha legal. A esto se le unieron varios mensajes amenazándolo de muerte. Así lo reveló el actor, en exclusiva para BASTA!

“Recibí muchas amenazas de muerte, me mandaban mensajes con gente disparando hacia mi persona, realmente fueron anó­nimos, personas que se es­cudan en el anonima­to y muchas veces no sabes si son reales. Hubo unos que se llamaban Zeta43, Zeta33, me insul­taban y en un caso así no dejas de sen­tir paranoia”.

Estos mensajes llega­ron a perturbarlo, al punto de intimidarlo.

“Hubo uno en el que sí me en­frasqué y entré en su juego, me decía: “Estoy afuera de tu casa y vas a ver lo que va a pasar con una pistola”, y le contesté sarcásti­camente; me de­cían lo que me iba a pasar si venía a México, hubo deli­rio de persecución, pe­ro gracias a Dios no pasó nada, afortunadamente”, reve­ló Soberón, quien decidió alejar­se un poco de las redes sociales, pasaban las amenazas.

Actualmente continúa en es­te pleito legal en contra de la re­vista que publicó que tenía un hijo con otra mujer, y otra de­manda en contra de ésta.

“Hay dos procesos legales y ahora viene la denuncia penal en contra de la mujer, que Dios la agarre amparada, porque a mí me vale. Porque ¿dónde está ella? Nada más recibió su dine­ro, alrededor de 600 mil pesos, y se escondió”.

Actualmente, Soberón se encuentra conduciendo el progra­ma A las 9, a través del canal por internet World TV.

