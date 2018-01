Héctor Suárez explota y responde: “En Televisa no me daban de comer”

Así respondió a quienes lo critican.

Héctor Suárez se prepara para el estreno de ‘La Señora Presidenta’, y mientras tanto, enfrenta críticas de sus detractores, pues por hablar con la verdad, le recriminan que en Televisa ‘le daban de comer’ y que por eso él está en deuda con la empresa.

En conferencia de prensa donde también confesó sentirse paranoico tras recibir amenazas de muerte por hablar del gobierno, el actor habló de lo que recibió y dio a Televisa.

“Hay una bola de imbéciles que dicen ‘eso sí, pero cuando al señor le daban de comer en Televisa’ no me daban de comer, yo recibía un sueldo por mi trabajo y Televisa creció con mi trabajo con ¿Qué nos pasa?”, dijo ante los medios.

“Después de la televisión ñoña que hacían, yo hice una televisión inteligente, competitiva, analítica, no me daban el dinero, yo recibía un sueldo, a Televisa le fui a dar una dignidad y una altura”.

También reflexionó que por ser contestatario, se ha quedado solo, pues sus colegas no defienden sus ideales como él.

“Siempre me he quedado solo, mi gremio y todos los compañeros cuando hablamos de que no permitamos que no hagan ‘esto’ los productores, nadie me sigue, me he quedado solo”.