Héctor Suárez sufre ataques de pánico tras ser encañonado

Miércoles, 28 de Junio de 2017

Héctor Suárez confiesa que vive en un estado de temor y ansiedad, desde que fuera amenazado de muerte, y aunque tiene protección especial por parte del gobierno, vive con miedo constante.

“La verdad esto no es vida. Desde que fui violentado, amenazado con una pistola en la cabeza mi vida ya no volvió a ser la misma, y quienes me preocupan más son mis hijos y mi mujer, temo por su integridad”, comentó el actor ante varios medios.

Suárez agregó: “Por eso le he parado a los videos, para proteger a mi familia. Tengo la protección de la PGR y de la Secretaría de Gobernación, me han puesto seguridad privada, algo a lo que todos los ciudadanos tenemos derecho, ojalá así sucediera con mucha gente que lo necesita”.

A pesar de todo, el actor asegura que no piensa abandonar el país, como muchos de sus compañeros lo han hecho: “Dios está conmigo, yo no le he hecho daño a nadie, no tengo por qué huir”.