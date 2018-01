Hermana de Julián Gil escribe una fuerte carta a Marjorie de Sousa

A continuación la extensa carta que Patricia Ramosco dedicó a Marjorie de Sousa en Facebook:

NO DEJAS DE SORPRENDERME…!!!

Empecemos confirmando que la familia paterna de Matías JAMÁS tuvo dudas de que en sus venas corre nuestra sangre…

Perpleja al escuchar tu entrevista donde tal vez logras conmover y mover emociones a quienes no saben la verdad, “ QUE TU SI SABES”.

-Comentas que fuiste tu ,quien desde el día 1 quiso conciliar…, eso no es verdad!, te voy a recordar que al regreso de su viaje con sus otros dos hijos, mi hermano pidió ver a Matías y hablarte y tu con todo ya planeado, no lo sentaste en tu casa ni en un café, lo mandaste directo a la oficina de tu peor enemiga, tu abogada…no le diste ni la cara, y como tú misma declaraste ,esperaste en otra habitación…(no pudiste mirarlo a los ojos…)fuiste TU quien comenzó el circo y lo convirtió en un tema legal.

-Tu interés inicial, (documentado en récord públicos)fue netamente económico desglosado en una lista absurda ya por demás conocida.

-Hoy descaradamente te pones frente a la cámara haciéndote la digna y dices…Julián públicamente

RENUNCIÓ A TU PENSIÓN !!!

Pero si esa pensión NO ES TUYA! ES PARA TU HIJO !!! ES UN DERECHO DE MATÍAS

Y UNA RESPONSABILIDAD DE SU PADRE, QUE PARTE NO ENTIENDES QUE TU HIJO Y SU PADRE TIENEN “DERECHOS” y QUE ESE CHEQUE QUE TIENES GUARDADO ES DE MATÍAS, NO TUYO, TUS PALABRAS DEMUESTRAN LO ARDIDA QUE ESTAS CUANDO HAS HECHO TANTO DAÑO Y HAS HECHO GASTAR FORTUNAS IRRESPONSABLEMENTE, QUE PUDIERON SER EL PATRIMONIO DE TU HIJO, POR SIMPLEMENTE TU EGOÍSMO, Y TUS RETORCIDAS INTENCIONES QUE TE HAN CEGADO AL PUNTO DE NI SIQUIERA PENSAR EN LO MEJOR PARA TU HIJO…PARA AL FINAL ADMITIR QUE NO LO NECESITAS…

-A ti se te olvidó que fuiste tu quien pidió esa prueba de ADN? Y hoy te haces la humillada? De veras que sientes alivio? Crees que esto ha hecho que tu reputación hoy esté así? Se te olvidó los múltiples escándalos anteriores en los cuales has estado envuelta? La reputación que tienes es responsabilidad tuya y de nadie más.

– Te refieres al padre de tu hijo como “ESTÁ PERSONA” aclaro q es la misma persona que dijiste en entrevista de people en español que estuviste SOLO UNA VEZ y te embarazaste, ( hay que ser bien audaz para confesar algo así) seguramente se te olvidó hasta el nombre verdad? Te lo recuerdo , es Julián Gil.

-No le niegues a tu hijo poder tener el amor de su padre, solo porque tu no tengas una buena relación con el tuyo.

-Dijiste “EL MIEDO TE PARALIZA”, porque tanto miedo? Porque dices q pedías tanto a Dios anoche? Estás ACORRALADA…?Que pedías si ya sabias cual sería el resultado? Tu sabias que Julián es el padre de tu hijo!!!!

-Como le vas a explicar a mi sobrino que hasta que salió la prueba decidiste abrir tu boca, pero antes estuviste 10 meses denigrando, difamando, y acusando falsamente a su padre como consta en expedientes públicos, ( hasta preso quisiste meterlo comprando conciencias ) y firmaste cada acusación!!

-preferiste someter uno y mil escritos al juez con bajezas como acusarlo públicamente (tu abogada) de violento, drogadicto, envuelto en red de narcos, trata de blanca, lavado de dinero etc etc etc. Intentando destruirlo moral, emocional y profesionalmente…porque? Te aseguro que tu hijo te lo preguntara algún día, por eso cada vez que salgas con una de las tuyas, sabrás de mi. Y seguiste insidiosa y constante hasta

conseguir violar todos los derechos de tu hijo y de su padre, con un régimen de visitas digno de un criminal…y cuando finalmente se logró que lo pudiera ver cuatro horas fuera de ese centro, de una manera normal,tu apelas y te amparas! Ahora que tienes tantas ganas de hablar explica por favor porque lo hiciste? Como te atreves a declarar que tu haces todo para que ambos convivan? No te da vergüenza y sentimiento someter a tu bebé y a su padre a semejante humillación? Eso debería debería dolerte más que una sacada de sangre que finalmente tu provocaste.

-Crees que eres súper mamá, porque le enseñaste a decir papá? ( casi todos los bebes dicen pa-pa-pa) ósea…cuando en un año no le has permitido sentir el amor de su padre.

Te entristece cuando solo puedes ver 12 horas (porque estas en otro país ) a tu hijo, y condenas a Julián a verlo 1 hora semanal y en un lugar protegido? Quien te enseñó tanto egoísmo? Porque no respetas a tu hijo?

-Como explicas que demandaste ante un juez por una foto que se tomó Julián con Matías…que te hace pensar que un padre no puede y quiere una simple foto? Pero su madre si puede?

Marjorie ese hermoso bebé tiene un papá biológico, no solo económico,que aparte de obligaciones tiene derechos! En ves de pelear por DÓLARES (como pediste conversión de pesos a dolares) debiste luchar porque tu hijo estuviera lleno de amor, y te garantizo que tendrías esa paz que dices que necesitas ( Y QUE NO LO DUDO).

Ha donde crees que llegarás? Que quieres conseguir? Te has puesto a pensar alguna vez que estás destruyendo la base más sólida para tu hijo? Y eso no tiene precio.

-Dijiste…Matías se quedó callado cuando le dije es tu papá…el aún no habla…!!!! pero si lo hiciera te aseguro que te pediría que lo dejaras compartir con SU PADRE,con sus hermanos y con toda su familia paterna.

-te sugiero que pienses bien lo que dices, quien lucha por su hijo y por sus derechos hace todo lo contrario de lo que tu estás haciendo !!!

-Por mujeres como tu , es que existe tanta “injusticia“ (no solamente para las mamás a las q tanto mencionas,también para muchos padres,)porque actúan desde cualquier sentimiento menos del amor, y es muy triste porque el tiempo pasa y no regresa…!!!

-Julián se acerco a ti, ( el día de la famosa prueba de adn ) te pidió parar, te pidió pensar en Matías, te pidió juntarse solos y charlar , te hablo con su corazón, con todo el amor por Mati, te tomaste días en responder deja de mentir Marjorie, hasta cuando! Y finalmente tu respuesta fue más Plata, y más y más ridiculeces que hoy no voy a detallar…

-Tus hechos no coinciden con tus palabras NUNCA!!! eres incongruente , eres mentirosa !!!-El acuerdo que presentaste (en respuesta al que presento Julián) es por demás descabellado, insensible, egoísta, avaricioso un insulto y una falta de respeto a mi hermano, y a toda la familia. Seguramente pronto lo negaras también.

Y qué tal el teatro y las lágrimas conmovedoras por festejar el cumpleaños juntos, será que parten el pastel en el centro de convivencia con las cuidadoras en ves de con su familia? De donde sacas que como madre tienes poder absoluto sobre tu hijo? Eso solo sería así en el caso que tu hijo no tuviera un padre, Y NO ES ASÍ!

Reflexiona y deja de hacer y hacerte tanto daño, pero sobre todo deja de lastimar a mi sobrino y a su padre, hay errores que cuestan muy caros y que se vuelven imposibles de borrar.

-Tu hijo es “muy afortunado “de tener un padre como Julián,(tu declaraste en una entrevista que era de las cosas que más te gustaban de el ), por favor

reacciona, deja de escuchar a gente que finalmente no tienen lazos afectivos con tu hijo .

Y tú tienes aún mucha suerte porque mi hermano es un hombre de familia y de grandes valores, es un hombre bueno, que a pesar de todo te a cuidado SIN MERECERLO! que lastima que estes tan vacía y tan sola…y que no tengas una familia unida, pero eso no te da derecho a destruir la de los demás…piénsalo y recapacita.

-Te guste o no Julián ES EL PAPÁ DE MATÍAS HASTA LA ETERNIDAD!!

Hasta pronto….