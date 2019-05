¿Hija de Peña Nieto lanza indirecta a Angélica Rivera?

La primogénita de Enrique Peña Nieto ha desatado gran controversia en redes sociales luego de compartir un mensaje que muchos consideraron como una indirecta para Angélica Rivera, ex esposa de su padre.

Paulina Peña decidió colocar un mensaje en torno al amor que dice: «Alguna vez alguien que amo me dijo: ‘oh si! el pasado puede doler’, pero según lo veo, puedes huir de él o aprender de él. El dolor es inevitable, pero sufrir es opcional, estás viva y estás aquí porque todo el universo conspiró para que tengas esa oportunidad, ya sabrás tú si decidir morir en vida o vivir hasta que la muerta tiemble por querer llevarte”.

Y continuó: «Esa persona que tanto quiero tiene toda la razón, muchas veces creemos que no hay luz, que no existe un camino posible para seguir, que la realidad que vivimos no podría ser peor”. Además, agregó: «¿Cometiste un error? Pide disculpas, siempre vale más reparar un corazón que pisarlo por orgullo o pena”.

Comentario que, aunque no fue directo para la ex Primera Dama de México, diversos seguidores consideraron que es en apoyo a su padre, luego de que el ex mandatario hiciera público su divorcio con la actriz, y sobre todo de que Sofía Castro también publicara un mensaje en que cuestionaba sobra una disculpa que nunca llegó a tan solo una hora de que Peña Nieto colocara su mensaje en Instagram.

Aunque en apariencia la relación entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera terminó sin graves diferencias, conforme va pasando el tiempo las especulaciones sobre una ruptura difícil van tomando más fuerza.