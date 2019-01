Hija del “Puma” lo acusa de mal padre

La actriz venezolana declaró que su enfado es debido a que el intérprete decidió celebrar su cumpleaños 76 junto a la familia que formó con Carolina Pérez, olvidándose de sus otras hijas.

“Vi con incredulidad cómo fuiste capaz de enfrentar la posibilidad de morir sin volverme a ver, sin falta alguna porque nunca te agredí, nunca te ofendí, ni personal ni mucho menos públicamente. Yo lo sé, tú lo sabes, pero lo más importante es que Dios también. Te vi celebrar tu cumpleaños con estupor porque estando aún bajo el mismo cielo que yo sigues incapaz de buscar contactarme. Te vi darle gracias a la prensa, a tu familia y yo ¿qué soy? Tú dime”, declaró Lilibeth en parte de los 4 videos que colocó en la red social.

“En los comentarios de tu celebración busqué a aquel hombre digno de admirar, de admiración, pero no lo encontré porque ese hombre sigue escogiendo ser padre de una y no de tres y abuelo de nadie, cuando tres te fuimos dadas y la extensión de tu herencia a través de Galilea (su nieta), a quien también escoges desconocer sin motivo alguno. Dijiste que tenías que escoger entre tu nueva familia y nosotras y habíamos perdido. Pero no papá, hoy sé que no perdí, no perdí nada porque como padre no vales la pena. Perdiste tú, perdiste a dos hijas maravillosas, talentosas, con grandes corazones y una nieta con una dulzura y una ternura que no creo que vas a llegar a conocer”, agregó a punto del llanto.

Junto a las imágenes, Morillo explicó que decidió recurrir a esta vía porque “El Puma” no le dejó otra opción: “Papá…que triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje @elpumaoficial alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar, pues siempre me apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías de acceso, no tengo alternativa, pues quiero lo escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación por medio de 3eros”.

Hasta el momento, José Luis Rodríguez no ha dado respuesta a los mensajes de su primogénita.